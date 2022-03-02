Тренер сборной России по футболу Валерий Карпин близок к заключению контракта с московским «Локомотивом». Известно, что со специалистом уже связывались представители клуба.

По информации Матч ТВ, руководство железнодорожников готово пригласить Карпина на работу после ухода предыдущего наставника Маркуса Гисдоля. Немецкий тренер покинул из-за текущей политической ситуации в мире и оставил клуб на промежуточном седьмом месте в таблице РПЛ.

Контракт Карпина с РФС действителен до конца марта. Ранее предполагалось, что он проведет со сборной стыковые матчи чемпионата мира-2022. Однако после обострения конфликта России с Украиной национальные команды Польши, Чехии и Швеции отказались проводить совместные матчи.