Немецкая федерация футбола негативно относится к продолжению деятельности тренера «Динамо» Сандро Шварца в Российской Премьер-лиге (РПЛ). При этом сам наставник не спешит покидать страну из-за текущей политической ситуации.

По информацию Sport24, иностранная федерация оказывает давление на тренера, работающего за границей.

Ранее Шварц заявлял, что не будет расторгать контракт с «Динамо» и продолжит борьбу за титул в РПЛ. Перед 20-м туром команда идет на втором месте в турнирной таблице.

От работы в России уже отказались два главных тренера футбольных клубов. Страну покинули наставник «Локомотива» Маркус Гисдоль и «Краснодара» Даниэль Фарке.

На своем посту остается итальянец Паоло Ваноли, тренирующий московский «Спартак».