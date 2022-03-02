Сегодня, 2 марта, состоится первый матч СКА в плей-офф против минского «Динамо». Петербуржцы стартуют в серии до четырех побед в Ледовом дворце в Санкт-Петербурге в 19:30 по московскому времени.

Прямая трансляция матча доступна на сайте СКА по ссылке здесь.

Напомним, регулярный чемпионат в этом сезоне завершился досрочно, в середине января, из-за распространения коронавируса. Перед последними матчами СКА успел сменить наставника: на место Валерия Брагина пришел Роман Ротенберг.

Петербуржцы в крайней официальной встрече обыграли «Сочи» со счетом 2:1. Минское «Динамо» уступило омскому «Авангарду» с результатом 0:3.

Также сегодня пройдут матчи между «Салаватом Юлаевым» и «Сибирью», московским «Динамо» и «Северсталью», «Ак Барсом» и «Авангардом».