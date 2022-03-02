Призер Олимпиады, тренер по фигурному катанию Александр Жулин прокомментировал переход чемпионки Европы Алены Косторной от Этери Тутберидзе к Елене Буяновой.

О смене наставника российской фигуристки стало известно сегодня, 2 марта.

«Переход к Елене Буяновой – последний шанс для Косторной вернуться в большой спорт и перезапустить карьеру. Если вообще будет, куда вернуться, конечно. Мне кажется, ей будет очень тяжело найти мотивацию для продолжения карьеры», – цитирует Жулина Sport24.

По мнению специалиста, переходы из одной группы в другую только вредят спортсмену. Он добавил, что Косторная сможет проявить себя, если поднимется возрастной ценз.

Напомним, Елена Буянова тренировала олимпийскую чемпионку-2014 Аделину Сотникову.