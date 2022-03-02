Форвард петербургского «Зенита» Алекс Пойтресс признан самым ценным игроком (MVP) чемпионата Единой Лиги ВТБ 2021/22 в феврале.

В прошедшем месяце «Зенит» дважды играл на выезде. Команда обыграла «Зелена Гуру» (79:52) и «Цмоки-Минск» (90:74). Представитель США показал наибольшую эффективность, набирая в среднем по 11,5 очка.

В феврале «Зенит» был на третьем месте в таблице с 10 победами в 13 встречах.

Ранее «Зенит» разрешил всем иностранным игрокам покинуть Россию. Известно, что они могут спокойно покинуть страну и не расторгать контракты.

В расположении команды оставались семь легионеров. Среди них – Тайсон Картер, Джордан Лойд, Билли Бэрон, Коннер Фрэнкамп, Матеуш Понитка, Алекс Пойтресс и Джордан Мики.