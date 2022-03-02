Украинский защитник Ярослав Ракицкий ушел из петербургского «Зенита». Отмечается, что он сам попросил руководство клуба о досрочном расторжении контракта.

Об окончании соглашения сообщает пресс-служба сине-бело-голубых на официальном сайте. По информации источника, игрок покинул коллектив по причине тяжелой семейной ситуации.

Украинец присоединился к «Зениту» в январе 2019 года и завоевал шесть титулов в составе российского клуба.

В текущем сезоне Ракицкий сыграл в 15 матчах национального чемпионата, забил один гол и отдал четыре результативные передачи. Его прошлый контракт был действителен до конца сезона 2021/22.

Также защитник выступал за сборную Украины, но принял завершить карьеру в ноябре 2019 года. После перехода в российскую команду он не вызывался в отечественный коллектив.