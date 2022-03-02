Главный тренер «РБ Лейпциг» и экс-наставник «Спартака» Доменико Тедеско высказался о решении УЕФА об отстранении красно-белых от матчей в еврокубках.

«РБ Лейпциг» был соперником «Спартака» по 1/8 финала соревнований.

«Я приветствую это решение. Важно, что его приняли УЕФА и ФИФА. Мне жаль игроков и работников «Спартака», с которыми у меня сложились близкие отношения. Но отмену матчей с ними я считаю правильным решением», — цитирует Тедеско пресс-служба клуба.

Специалист возглавлял «Спартак» с 2019 по 2021 год и вывел команду с 12 места на вторую позицию в таблице Российской Премьер-лиги (РПЛ).

Напомним, все российские клубы и сборные команды были отстранены от международных соревнований из-за текущей политической ситуации.