«Алания» одержала победу над тульским «Арсеналом» в матче 1/8 финала Кубка России сезона-2021/2022. Встреча в Грозном завершилась со счетом 1:0 в пользу осетинского клуба.

Первый и единственный гол забил 20-летний нападающий Владимир Хубулов. Он отправил мяч в ворота Антона Коченкова на четвертой минуте. Ранее игрок был в аренде у петербургского «Зенита».

Матчи 1/8 финала пройдут с 1 по 3 марта. Далее сыграют «Спартак» — «Кубань», «Локомотив» — «Енисей», «Зенит» — «КАМАЗ», «Балтика» — «Чайка», «Рубин» — «Ротор» и «Сочи» — ЦСКА.

Первым четвертьфиналистом турнира накануне стало московское «Динамо» после победы над «Нижним Новгородом» (3:0).

«Алания» занимает промежуточное четвертое место в турнирной таблице ФНЛ. «Арсенал» находится на 13-й позиции Премьер-Лиги.