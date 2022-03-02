Нападающий «Зенита» и экс-игрок сборной России Артем Дзюба выступил против войны и отметил, что не понимает запрета для спортсменов выступать на международных соревнованиях.

Ранее УЕФА и ФИФА отстранили отечественные сборные и клубы от всех турниров под своей эгидой.

«Я против любой войны. Война — это страшно. Я против дискриминации по национальному признаку. Мне не стыдно, что я русский. Я горжусь тем, что я русский. И не понимаю, почему сейчас должны страдать спортсмены. Я против двойных стандартов», — написал Дзюба на странице в Instagram.

После 19-го тура РПЛ «Зенит» возглавил турнирную таблицу с 41 баллом.

Завтра, 3 марта, петербуржцы сыграют с КАМАЗом в плей-офф Кубка России.