Министр спорта Российской Федерации Олег Матыцин высказался о решении Международного паралимпийского комитета о допуске российских спортсменов до участия в Паралимпийских зимних играх.

Теперь атлеты будут выступать в Пекине (Китай) с 4 по 13 марта в нейтральном статусе из-за текущей политической ситуации.

«Считаем, что решение, принятое сегодня Международным паралимпийским комитетом, максимально учитывает сложившуюся ситуацию и состоялось во многом благодаря высокому авторитету Паралимпийского комитета России», – цитирует Матыцина пресс-служба Министерства спорта РФ.

Эксперт добавил, что организация продолжит поддерживать и защищать интересы спортсменов.

Напомним, на Паралимпиаде-2020 в Токио россияне выступали под символикой Паралимпийского комитета России из-за санкций WADA.