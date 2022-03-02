Нападающий ЦСКА Антон Заболотный получил повреждение в матче 1/8 финала Кубка России против «Сочи». В игре на стадионе «Фишт» он появился в стартовом составе, но покинул поле на 24-й минуте.

В текущем сезоне Заболотный принял участие в 19 матчах, забил шесть голов и отдал один результативный пас. На замену форварду вышел парагвайский новичок ЦСКА Хесус Медина, приехавший из МЛС.

К перерыву «Сочи» ведет со счетом 1:0, единственный гол забил Кристиан Нобоа на 40-й минуте.

Первым участником четвертьфинала стало московское «Динамо» после победы над «Нижним Новгородом» (3:0). Также в следующую стадию прошла «Алания», обыгравшая «Арсенал» (1:0).

Матчи 1/8 финала пройдут с 1 по 3 марта.