Все иностранные игроки «Краснодара» решили расторгнуть контракты с российским клубом на фоне текущей политической ситуации и конфликта России и Украины.

По информации Sport24, все легионеры южной команды уже покинули расположение коллектива. Отмечается, что пока остался только польский опорный полузащитник Гжегож Крыховяк. Однако и он собирается уехать в родную страну. Сейчас идет процесс разрыва соглашения.

Ранее команду покинул главный тренер из Германии Даниэль Фарке. Он был приглашен владельцем клуба Сергеем Галицким в середине января. За это время он провел семь товарищеских матчей, одержал четыре победы с разницей в счете 13:10, но так и не дождался официальных встреч.