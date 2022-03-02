СКА начал серию матчей с минским «Динамо» в плей-офф КХЛ

Петербургский хоккейный клуб СКА в 19:30 по московскому времени начал встречу против минского «Динамо» в плей-офф розыгрыша Кубка Гагарина.
Игра проходит в Санкт-Петербурге на площадке «Ледового дворца». Прямая трансляция встречи доступна по ссылке здесь.
Регулярный чемпионат сезона 2021/22 завершился досрочно из-за распространения коронавируса. Перед последними матчами СКА успел сменить наставника: на место Валерия Брагина пришел его помощник Роман Ротенберг.
Петербуржцы в последней официальной встрече обыграли «Сочи» со счетом 2:1, затем часть команды отправилась на Олимпиаду-2022 в Пекин.
Также сегодня сыграют «Салаватом Юлаевым» и «Сибирью», московским «Динамо» и «Северсталью», «Ак Барсом» и «Авангардом».
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