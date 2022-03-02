Спортивный директор «Локомотива» Томас Цорн отреагировал на слухи о приходе в клуб наставника сборной России Валерия Карпина. Отмечалось, что он может стать новым главным тренером команды.

Ранее коллектив покинул немец Маркус Гисдоль. Он принял решение на фоне текущей политической ситуации.

«Локомотив» на данный момент ни с кем не ведёт переговоры на пост главного тренера», — цитирует Цорна Чемпионат.

Исполняющим обязанности главного тренера был назначен Марвин Комппер. Предыдущий наставник присоединился к «Локомотиву» в ноябре 2021 года и оставил команду на седьмом месте в таблице РПЛ.

Ранее УЕФА и ФИФА отстранили российские клубы и сборные от международных турниров под своей эгидой.