Финский нападающий «Салавата Юлаева» Маркус Гранлунд покинул уфимский клуб с завершившимся контрактом. Он уже находится вне расположения коллектива.

О ситуации сообщила пресс-служба команды на официальном сайте.

«Контракт с хоккеистом расторгнут по обоюдному соглашению без выплат. Наш клуб благодарит Маркуса за совместную работу», — говорится в заявлении.

В текущем сезоне финский спортсмен принял участие в 41 матче и набрал 38 очков, забросив восемь шайб и оформив 30 результативных передач.

В стартовом раунде плей-офф КХЛ «Салават» сыграет с «Сибирью». Сегодня, 2 марта, уфимский коллектив обыграл соперников со счетом 2:1.Следующие матчи состоятся 4, 6 и 8 марта.

Напомним, в этом сезоне регулярный чемпионат КХЛ завершился досрочно из-за распространения коронавирусной инфекции.