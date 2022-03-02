Петербургский СКА на домашней арене встречается с минским «Динамо» в стартовом матче плей-офф Континентальной хоккейной лиги. Первый период завершился в пользу гостей со счетом 2:1.

Автором единственного гола хозяев стал нападающий Данила Моисеев. Он поразил ворота соперников на третьей минуте при участии Никиты Гусева и Михаила Воробьева.

Две шайбы гостей забросили Павел Варфоломеев и Маттиас Теденбю.

Бесплатная прямая трансляция доступна на сайте СКА. Для просмотра нужно перейти по ссылке здесь.

Напомним, команды будут играть друг с другом до четырех побед.

В этом году регулярный чемпионат завершился досрочно, СКА вышел в плей-офф с первого места в Западной конференции.