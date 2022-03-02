ЦСКА одержал победу над «Сочи» и вышел в четвертьфинал Кубка России. Московская команда обыграла соперников на выезде со счетом 2:1.

В первом тайме отличился нападающий хозяев Кристиан Нобоа, забивший на 40-й минуте. Еще травмировался бывший игрок «Сочи» и действующий футболист ЦСКА Антон Заболотный. На 24-й минуте его заменил Хесус Медина.

Во втором тайме представитель армейцев Игорь Дивеев не только сравнял счет, но и вывел команду вперед. Первый гол он забил на 60-й минуте, второй – на 87-й.

Первым четвертьфиналистом турнира стало «Динамо», разгромившее «Нижний Новгород» (3:0). Затем в следующий раунд вышла «Алания», обыгравшая тульский «Арсенал».