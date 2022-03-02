Хорватский защитник «Зенита» Деян Ловрен хочет покинуть Россию с последующим расторжением контракта. Футболист может принять это решение из-за текущей политической ситуации.

О возможном уходе сообщает Metaratings.ru. Ранее о досрочном разрыве соглашения заявил украинский футболист Ярослав Ракицкий. Он ушел из петербургского клуба в связи с тяжелой семейной ситуацией.

Ловрен начал играть за «Зенит» в 2020 году. Он стал чемпионом России и дважды выиграл Суперкубок страны.

В текущем сезоне последний официальный матч хорват провел в конце декабря в РПЛ против «Динамо». Затем он сыграл по 45 минут в двух товарищеских встречах и получил в одном из них травму лодыжки.