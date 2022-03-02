Паралимпийские сборные России и Белоруссии примут участие в Играх 2022 года в Пекине при соблюдении определенных правил. Они будут представлять нейтральную сторону и не войдут в медальный зачет.

По итогам заседания Исполкома Международного паралимпийского комитета было одобрено выступление обеих команд без использования государственных символов. Известно, что они будут соревноваться под паралимпийским флагом.

Также сообщается, что МПК проведет внеочередную Генеральную ассамблею в 2022 году для голосования по вопросу о возможной приостановке или о прекращении членства Паралимпийского комитета России и Паралимпийского комитета Беларуси.

Отмечается решение МПК не проводить никаких мероприятий в России и Беларуси до дальнейшего уведомления.