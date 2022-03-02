Петербургский СКА смог отыграться со счета 1:2 и вырвался вперёд с преимуществом в шесть шайб по итогам второго периода в стартовом мачте плей-офф КХЛ.

Игра проходит в Санкт-Петербурге в Ледовом дворце, хозяева площадки лидируют с результатом 8:2.

Прямая трансляция матча доступна по ссылке здесь.

Автором первого гола в составе СКА стал нападающий Данила Моисеев. Во втором периоде забивали Андрей Кузьменко, Микко Лехтонен, Никита Гусев, Йоонас Кемппайнен, Степан Фальковский и Антон Бурдасов.

Две шайбы гостей остались на счету Павла Варфоломеева и Маттиаса Теденбю.

На последней минуте второго периода свою второй гол во встрече забил Андрей Кузьменко.

Напомним, команды проведут серию до четырех побед.