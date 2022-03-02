Чемпионка Европы по фигурному катанию Алена Косторная высказалась об уходе из тренерского штаба Этери Тутберидзе и переходе к Елене Буяновой. Она намекнула, что решение принимала не совсем самостоятельно.

Спортсменка сменила тренера после непопадания на Олимпиаду-2022 и двух переломов руки.

«Это была не моя инициатива, так решила Этери Георгиевна», — написала Косторная в комментариях в Instagram.

Фигуристка присоединилась к коллективу Тутберидзе в феврале 2017 года. Затем на один сезон ушла в академию Евгения Плющенко, но уже следующим летом вернулась обратно.

Кроме чемпионата Европы, Косторная выиграла финал и два этапа Гран-при, Челленджер в Финляндии и серебро чемпионата России, две бронзы чемпионата России и Финал Кубка страны.