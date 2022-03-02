Российский бизнесмен с португальским гражданством Роман Абрамович публично заявил о продаже английского футбольного клуба «Челси».

Права владельца появились у него в 2003 году.

«В текущей ситуации я принял решение продать клуб, так как считаю, что это в интересах клуба, болельщиков, сотрудников, а также спонсоров и партнеров клуба. Быть частью «Челси» было привилегией всей жизни, и я горжусь всеми нашими совместными достижениями», – сказано в сообщении на официальном сайте команды.

Он добавил, что с продажей клуба не будет спешки, все пройдет в соответствии с надлежащей процедурой. Экс-владелец не будет просить о погашении каких-либо кредитов.

Ранее Абрамович передал управление «Челси» попечителям благотворительного фонда клуба.