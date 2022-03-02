Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов внес изменения в постановление № 121 «В связи с улучшением санитарно-эпидемиологической обстановки». Теперь для посещения общественных мест не будут требоваться QR-коды, подтверждающие вакцинацию от коронавирусной инфекции.

В список от 4 марта входят: дома отдыха, рестораны, музеи, театры, цирки, концертные залы и кинотеатры, досуговые учреждения, бассейны и фитнес-центры, гостиницы, объекты розничной торговли, спортивные, физкультурные, конгрессно-выставочные мероприятия, а также торжественные регистрации брака.

С этой же даты марта отменяется дистанционный режим для сотрудников старше 60 лет и людей с хроническими заболеваниями.

Остальные ограничения, в том числе использование средств индивидуальной защиты, продлеваются до 30 апреля.