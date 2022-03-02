Петербургский СКА одержал победу над минским «Динамо» в первом матче серии плей-офф КХЛ. Встреча в Санкт-Петербурге завершилась со счетом 8:3 в пользу хозяев.

В первом периоде всего было забито три шайбы: автором первого гола в составе СКА стал нападающий Данила Моисеев, еще две у гостей – на счету Павла Варфоломеева и Маттиаса Теденбю.

Во втором периоде петербуржцы не оставили шансов соперникам, выйдя вперед с разгромным преимуществом. В составе СКА забивали Андрей Кузьменко (дубль), Микко Лехтонен, Никита Гусев, Йоонас Кемппайнен, Степан Фальковский и Антон Бурдасов.

В третьем тайме одной шайбой отличился игрок «Динамо» Роман Горбунов.

Напомним, команды проведут серию до четырех побед. Следующий матч пройдет 4 марта в Санкт-Петербурге.