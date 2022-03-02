«Спартак» вышел в 1/4 финала Кубка России сезона-2021/2022 после победы над «Кубанью» на стадионе «Уральской футбольной академии» в Екатеринбурге. Встреча завершилась триумфом москвичей со счетом 6:1.

Счет в матче на шестой минуте открыл Квинси Промес, это его первый гол с начала декабря. Уже в первом тайме он оформил дубль.

Также в составе «Спартака» отличился хет-триком новый нападающий из Ямайки Шамар Николсон. Капитан команды Георгий Джикия забил в свои ворота, Джордан Ларссон впервые реализовал удар с октября.

Напомним, в 19-м туре РПЛ красно-белые проиграли ЦСКА со счетом 0:2.

По решению УЕФА «Спартак» был исключен из Лиги Европы.