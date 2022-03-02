Сегодня, 2 марта, команды провели стартовые матчи первого раунда в плей-офф Континентальной хоккейной лиги. Самой результативной встречей стал матч между СКА и минским «Динамо», завершившийся со счетом 8:3.

В другой встрече московское «Динамо» уступило на домашнем льду череповецкой «Северстали» в счетом 3:6.

В составе столичной команды голы забивали Вячеслав Войнов, Станислав Галиев и Иван Игумнов. Среди игроков «Северстали» отличились Якоб Стенквист, Макар Хабаров, Даниил Вовченко, Егор Морозов, Йоонас Няттинен и Игорь Гераськин.

«Авангард» в овертайме победил «Ак Барс» с результатом 2:1. В составе омичей в основное время шайбу забросил Николай Прохоркин. Автором гола казанцев стал Дмитрий Кагарлицкий. В овертайме отличился тот же игрок, что и ранее.

«Салават Юлаев» обыграл «Сибирь» со счетом 2:1. Уфимцы забили Николай Кулемин и Степан Санников. Ответную шайбу забросил Антон Шенфельд.

Следующий матч серии этих команд состоится 4 марта.