Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова прокомментировала смену тренера у Алены Косторной. Она отметила, что спортсменка очень хотела в группу к Елене Буяновой.

О переходе фигуристки стало известно сегодня, 2 марта. Косторная ранее заявила, что на переход инициировала Этери Тутберидзе.

«Я говорила с Еленой Буяновой. Да, она взяла девочку, которая к ней очень просилась. Пока взяла ее до лета. Если работа будет идти хорошо, то время будет продлено. Алена тоже перешла к хорошему тренеру. Что-то не складывается, там много хороших девочек», – сказала Тарасова «СЭ».

В феврале фигуристка досрочно завершила сезон после второго перелома руки. Также она не смогла участвовать в отборе на чемпионат Европы и Олимпиаду-2022.