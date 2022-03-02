Экс-тренер «Краснодара» Сергей Ташуев прокомментировал уход легионеров и немецкого наставника Даниэля Фарке из российского клуба. Они покинули клуб на фоне текущей политической ситуации.

Известно, что практически все иностранные игроки выбыли из расположения команды. Одним из последних остался Гжегож Крыховяк, позже тоже подтвердивший свой уход.

«Ничего хорошего. Думаю, это не первая ласточка в российском футболе — будут другие. Непонятно, как это происходит и почему. Мечта Галицкого об 11 воспитанниках теперь осуществится, но уровень футбола однозначно упадет», – цитирует Ташуева Sport24.

Напомним, о своем желании владелец клуба Сергей Галицкий заявлял в 2012 году. Тогда он приводил в пример «Барселону», выставившую 11 воспитанников в составе в одном из кубковых матчей.