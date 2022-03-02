Тренер Северин Люти прокомментировал процесс восстановления своего подопечного, швейцарца Роджера Федерера. По его словам, он все еще находится на этапе реабилитации.

Ранее 20-кратный чемпион турниров «Большого шлема» перенес несколько операций на колене.

«Его нагрузки растут, он усердно работает. Укрепляется не только колено, но и мышцы ног и всё остальное тело. Это полноценная программа подготовки. Главное для него вернуться постепенно», – приводит слова Люти Tages Anzeiger.

Известно, что в качестве спарринг-партнера на разминках Федерер выбрал жену и бывшую теннисистку Мирославу Вавринец.

Ранее швейцарский теннисист Стэн Вавринка объяснил, почему его напарник по команде не выйдет на прежний уровень.