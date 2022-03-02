Сборная Норвегии по лыжным гонкам обновила состав команды на предстоящие домашние этапы Кубка мира. Изменения были внесены после выявления случаев коронавируса в мужской спринтерской группе.
Соревнования пройдут с 3 по 6 марта в Драммене и Осло. Тренерский штаб сделал максимальное количество замен после массового заражения.
В составе спринтерской команды вошли Ингрид Гулбрандсен, Ханне Рофстад, Йоханнес Флатен, Горан Тефре, Сиверт Вииг, Александер Холмбё, Николай Холмбё, Вебьорн Моен.
Среди дистанционщиков – Анна Свендсен, Эйрик Мюсен, Сондре Рамсе, Шур Рёте.
Напомним, после положительного теста на COVID-19 победитель общего зачета Кубка мира Йоханнес Клэбо завершил сезон.
Сборная России не примет участия в соревнованиях из-за запрета FIS.
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