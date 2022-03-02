Сборная России сможет выступить на Паралимпиаде-2022 в Пекине в нейтральном статусе и без государственных символов. Петербургский СКА стартовал с разгромной победы в серии игр против «Динамо Мн» в плей-офф Континентальной хоккейной лиги. Самые интересные новости спорта за 2 марта – в традиционном дайджесте NVsport.
СКА разгромил минское «Динамо» в стартовом матче серии плей-офф КХЛ
Петербургский СКА одержал победу над минским «Динамо» в первом матче серии плей-офф КХЛ. Встреча в Санкт-Петербурге завершилась со счетом 8:3 в пользу хозяев.
Россию допустили до Паралимпиады в нейтральном статусе
Международный паралимпийский комитет допустил спортсменов до участия в Играх в Пекине в нейтральном статусе, сообщает пресс-служба организации.
«Быть частью «Челси» было привилегией». Абрамович продаст клуб
Российский бизнесмен с португальским гражданством Роман Абрамович публично заявил о продаже английского футбольного клуба «Челси».
Косторная подтвердила уход от Тутберидзе к Буяновой
Российская фигуристка Алёна Косторная подтвердила, что покинула группу Этери Тутберидзе. Чемпионка Европы 2020 года будет работать с Еленой Буяновой в школе ЦСКА.
Сборные России и Белоруссии будут исключены из медального зачета Паралимпиады
Паралимпийские сборные России и Белоруссии примут участие в Играх 2022 года в Пекине при соблюдении определенных правил. Они будут представлять нейтральную сторону и не войдут в медальный зачет.
«Спартак» обыграл «Кубань» в 1/8 финала КР. Николсон сделал хет-трик
«Спартак» вышел в 1/4 финала Кубка России сезона-2021/2022 после победы над «Кубанью» на стадионе «Уральской футбольной академии» в Екатеринбурге. Встреча завершилась триумфом москвичей со счетом 6:1.
ЦСКА обыграл «Сочи» в 1/8 финала Кубка России, Дивеев оформил дубль
ЦСКА одержал победу над «Сочи» и вышел в четвертьфинал Кубка России. Московская команда обыграла соперников на выезде со счетом 2:1.
Защитник «Зенита» Ярослав Ракицкий покинул команду
Украинский защитник Ярослав Ракицкий ушел из петербургского «Зенита». Отмечается, что он сам попросил руководство клуба о досрочном расторжении контракта.
Фарке покинул «Краснодар», не проведя с ним ни одного матча
«Краснодар» на официальном сайте объявил об уходе Даниэля Фарке с поста главного тренера клуба. Контракт расторгнут по взаимному согласию сторон.
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