Сборная России сможет выступить на Паралимпиаде-2022 в Пекине в нейтральном статусе и без государственных символов. Петербургский СКА стартовал с разгромной победы в серии игр против «Динамо Мн» в плей-офф Континентальной хоккейной лиги. Самые интересные новости спорта за 2 марта – в традиционном дайджесте NVsport.

СКА разгромил минское «Динамо» в стартовом матче серии плей-офф КХЛ

Петербургский СКА одержал победу над минским «Динамо» в первом матче серии плей-офф КХЛ. Встреча в Санкт-Петербурге завершилась со счетом 8:3 в пользу хозяев.

Россию допустили до Паралимпиады в нейтральном статусе

Международный паралимпийский комитет допустил спортсменов до участия в Играх в Пекине в нейтральном статусе, сообщает пресс-служба организации.

«Быть частью «Челси» было привилегией». Абрамович продаст клуб

Российский бизнесмен с португальским гражданством Роман Абрамович публично заявил о продаже английского футбольного клуба «Челси».

Косторная подтвердила уход от Тутберидзе к Буяновой

Российская фигуристка Алёна Косторная подтвердила, что покинула группу Этери Тутберидзе. Чемпионка Европы 2020 года будет работать с Еленой Буяновой в школе ЦСКА.

Сборные России и Белоруссии будут исключены из медального зачета Паралимпиады

Паралимпийские сборные России и Белоруссии примут участие в Играх 2022 года в Пекине при соблюдении определенных правил. Они будут представлять нейтральную сторону и не войдут в медальный зачет.

«Спартак» обыграл «Кубань» в 1/8 финала КР. Николсон сделал хет-трик

«Спартак» вышел в 1/4 финала Кубка России сезона-2021/2022 после победы над «Кубанью» на стадионе «Уральской футбольной академии» в Екатеринбурге. Встреча завершилась триумфом москвичей со счетом 6:1.

ЦСКА обыграл «Сочи» в 1/8 финала Кубка России, Дивеев оформил дубль

ЦСКА одержал победу над «Сочи» и вышел в четвертьфинал Кубка России. Московская команда обыграла соперников на выезде со счетом 2:1.

Защитник «Зенита» Ярослав Ракицкий покинул команду

Украинский защитник Ярослав Ракицкий ушел из петербургского «Зенита». Отмечается, что он сам попросил руководство клуба о досрочном расторжении контракта.

Фарке покинул «Краснодар», не проведя с ним ни одного матча

«Краснодар» на официальном сайте объявил об уходе Даниэля Фарке с поста главного тренера клуба. Контракт расторгнут по взаимному согласию сторон.