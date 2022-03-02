Сегодня, 3 марта, пройдет матч 1/8 Кубка России между «Зенитом» и КАМАЗом. Игра состоится на домашнем стадионе петербуржцев, на «Газпром Арене».

Встреча начнется в 20:15 по московскому времени. Ранее сине-бело-голубые успели провести три официальных матча: два – в Лиге Европы, один – в РПЛ.

«Зенит» лидирует в чемпионате России после 19 туров текущего сезона с 41 баллом. В еврокубках команда не смогла пробиться дальше, уступив по сумме двух матчей.

КАМАЗ базируется в Набережных Челнах и занимает 13-е место в таблице ФНЛ. За 25 матчей сезона коллектив заработал 33 очка.

Ранее в четвертьфинал пробились «Алания», «Спартак», ЦСКА и «Динамо». Матчи 1/8 соревнований завершатся 3 марта.