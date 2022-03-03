Российская фигуристка, чемпионка мира 2015 года в женском одиночном катании Елизавета Туктамышева разместила пост на своей станице в «Инстаграме», в котором призвала людей быть добрее.

Елизавета заявила, что любой пост сейчас вызывает массу хейта, но ее это не остановило. Фигуристка напомнила, что в людях кроме страха, обиды и злости живет любовь и забота. Елизавета хочет, чтобы про это вспомнили.

«Да, ситуация очень непростая, но мы можем вместо споров в комментариях, бесконечного чтения новостей направить энергию в другое русло. Мы можем поддерживать тех, кому сейчас сложнее, можем проявлять заботу о своих близких, которым сложнее справлять с ситуацией психологически», – написала Туктамышева.

Елизавета добавила, что каждый может помогать фондам и организациям, переводить денежные суммы или привозить туда конкретные вещи.

Туктамышева призвала «сместить фокус внимания с бесконечного пролистывания новостей на реальную помощь».