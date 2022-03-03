Ирландский боец Конор Макгрегор прокомментировал слова президента лиги Даны Уайта о том, когда он получит шанс побороться за титул.
Напомним, Уайт заявил, что все будет зависеть от того, кто станет чемпионом в дивизионе в момент возвращения ирландского бойца в октагон.
«Настроен на следующий бой за титул!» – написал Макгрегор в «Твиттере».
Конор Макгрегор провел последний бой на прошедшем в ночь с 10 на 11 июля турнире по смешанным единоборствам UFC 264. Тогда ирландец встречался с бывшим временным чемпионом лиги в легком весе Дастином Порье. Бой выиграл Порье, после того как Макгрегор сломал ногу.
На данный момент Макгрегор не принимает участия в боях. Он восстанавливается от тяжелой травмы.
Комментарии Развернуть