Шесть российских легкоатлетов обвинили в нарушении антидопинговых правил. Информация об этом размешена на официальном сайте Международного агентства допинг-тестирования.

Обвинения выдвинули против Александра Иванова, Дмитрия Клокова, Светланы Царукаевой, Натальи Заболотной, Ольги Зубовой и Апти Аухадовова.

В 2021 году доказательства были предоставлены WADA и ITA. Они нуждаются в дальнейшей оценке. По ходу расследования были найдены данные, которые свидетельствуют о наличии запрещенных веществ в образцах, которые спортсмены сдавали в 2012 и 2013 годах.

Все российские тяжелоатлеты проинформированы о случаях нарушения и временно отстранены до окончания расследования.

Также появилось информация, что тяжелоатлета Феликса Халибекова дисквалифицировали до 7 октября 2022 года. Он обвинен в употреблении допинга в 2020 году.