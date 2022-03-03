Главный тренер «Челси» Томас Тухель высказался о решении российского бизнесмена Романа Абрамовича продать клуб.

«Пока рано говорить, потому что я могу думать только о «Челси» с Романом Абрамовичем. Так что мне очень тяжело. Пока я не осознал, что эта история прекратится«, – цитирует Тухеля Daily Mail.

Главный тренер «Челси» добавил, что пока продажу клуба не обсуждали с футболистами. Однако они должны быть в курсе событий, потому что пользуются Интернетом и смотрят ТВ. Пока команда сосредоточена на подготовке к предстоящим матчам.

Напомним, Роман Абрамович передал управление клубом в руки попечителей благотворительного фонда «Челси» 26 февраля. 2 марта российский бизнесмен заявил, что планирует продать клуб.

Абрамович владел «Челси» с 2003 года.