Российский форвард «Даллас Старз» Александр Радулов в четверг, 3 марта, провел матч против «Лос-Анджелес Кингз». Этот матч стал для 35-летнего россиянина 500-м в Национальной хоккейной лиге.

В этом матче Радулов забросил победную шайбу, прервав 10-матчевую безголевую серию. Также российского форварда признали лучшим игроком встречи. Александр провел на льду 11 минут 52 секунды и завершил матч с показателем полезности «+1».

Второй звездой матча стал защитник «Старз» Райан Сутер. Он забросил шайбу и отдал результативную передачу. Тройку лучших хоккеистов замкнул Артур Калиев, который оформил дубль.

Александр Радулов с начала карьеры в НХЛ набрал 364 (143+221) очка при коэффициенте полезности «+69». 5-летний контракт Александра с «Далласом» истечет по окончании текущего сезона.