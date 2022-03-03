В Москве отменили ряд коронавирусных ограничений. С 3 марта разрешено заполнять стадионы на 100 процентов во время спортивных мероприятий. Также полностью отменена система QR-кодов.

«Эпидемиологическая ситуация в Москве постепенно приходит в норму. Количество новых случаев заболевания омикроном и госпитализаций продолжает снижаться. Это позволяет нам отменить значительную часть действующих ограничений«, – сообщает мэр Москвы Сергей Собянин на своем официальном сайте.

В четверг, 3 марта, Собянин подписал указ, в соответствии с которым в Москве прекращается использование QR-кодов. Вместе с ними отменяют ограничения на посещение объектов спортивного питания, театров, музеев и прочих мероприятий. В их число также входят спортивные соревнования.