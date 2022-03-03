Сборная Латвии по керлингу на колясках отказалась принять участие в матче с национальной командой России. Об этом сообщает пресс-служба Паралимпийского комитета Латвии.

Сборная России будет участвовать в Паралимпиаде в нейтральном статусе.

«Мы были абсолютно уверены, что Международный паралимпийский комитет не допустит к участию в этих Паралимпийских играх российских и белорусских спортсменов. Мы созвали очное собрание и по итогам голосования приняли решение не участвовать в игре с Россией», – заявил главный тренер сборной Латвии по керлингу на колясках Арнис Вейдеманис.

Наставник добавил, что решение о допуске российских спортсменов стало для него неожиданностью.

Зимние Паралимпийские игры начнутся 4 марта. Церемония закрытия назначена на 13 марта.