На официальном сайте омского «Авангарда» появилась информация о том, что молодой форвард команды Иван Мирошниченко лечится в Германии. Спортсмен может пропустить следующий сезон.

«После одного из обследований у хоккеиста «Авангарда» Ивана Мирошниченко были выявлены проблемы со здоровьем, в настоящий момент игрок проходит лечение в Германии. Существует вероятность того, что он пропустит весь следующий сезон«, – содержится в заявлении.

В пресс-службе команды добавили, что «Авангард» окажет полную поддержку Мирошниченко и оплатит лечение хоккеисту. Представители омского клуба добавили, что желают Ивану скорейшего выздоровления и возвращения в строй.

В последний раз Иван вышел на лед 14 января. Мирошниченко играл за фарм-клуб «Омские крылья». Всего хоккеист набрал 16 очков в 31 матче ВХЛ.