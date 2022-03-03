Федерация хоккея Канады разместила заявление против выступления сборных России и Белоруссии до Паралимпийских игр в Пекине.

«Спортивное сообщество объединилось, чтобы выразить солидарность с народом Украины, и наша организация не считает правильным, чтобы российские и белорусские спортсмены участвовали в одном из самых престижных спортивных соревнований, в то время как невинные люди подвергаются неспровоцированным нападениям», – цитирует заявление Федерации журналист Дэвин Херокс в «Твиттере».

Хоккеисты Канады категорически не согласны с решением Международного паралимпийского комитета о допуске российских и белорусских спортсменов. Они хотят приложить все усилия, чтобы изменить решение МПК.

Решение хоккеистов связано с ситуацией в Украине.