Российские паралимпийцы не смогут выступить на Паралимпийских играх в Пекине (Китай). В четверг, 3 марта, Международный паралимпийский комитет заявил, что поменял свое решение относительно россиян и спортсменов из Белоруссии. Их не допустят до соревнований.

Пресс-служба Международного паралимпийского комитета сообщила, что большое количество национальных комитетов, команд и спортсменов отказалось принимать участие в соревнованиях с россиянами и белорусами. Это поставило проведение соревнований под угрозу.

Также представители комитета добавили, что в олимпийской деревне начала создаваться напряженная ситуация. С учетом всего этого, МПК принял решение отстранить сборные России и Белоруссии.

Напомним, ранее россияне и белорусы были допущены до соревнований в нейтральном статусе.