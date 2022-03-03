Паралимпийский комитет России (ПКР) прокомментировал решение МПК о запрете на выступление российских спортсменов на Играх в Пекине.

Паралимпийские игры в Пекине пройдут с 4 по 13 марта 2022 года.

«Паралимпийский комитет России считает, что решение Международного паралимпийского комитета от 3 марта сего года совершенно необоснованно, так как очевидно противоречит одному из основных принципов паралимпийской семью – аполитичности спорта инвалидов», – отмечается в заявлении на сайте ПКР.

Представители ПКР отметили, что паралимпийцы не совершали ничего, что может быть истолковано как участие в политических осложнениях. Чиновники будут отстаивать права и интересы спортсменов в спортивных или иных спортивных инстанциях.