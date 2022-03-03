You-Tube-канал московского футбольного клуба ЦСКА заблокировали сразу после введения санкций со стороны Министерства финансов США.

Ранее Минфин США пришел к выводу, что Внешэкономбанк, который владеет 77,63 процентами акций ЦСКА, играет важную роль в финансировании оборонной промышленности России и наложил на банковское учреждение санкции.

Напомним, санкции введены из-за ситуации в Украине.

ПФК ЦСКА под руководством Алексея Березуцкого идет на четвертом месте в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. В активе команды 33 очка. Лидер соревнований – «Зенит» (41 очко).

В среду, 2 марта, ЦСКА обыграл «Сочи» со счетом 1:2 и вышел в 1/4 финала Кубка России. Оба гола на свой счет записал защитник армейцев Игорь Дивеев.