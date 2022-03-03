Глава Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР) Александр Горшков считает, что ни один из членов сборной России по фигурному катанию не будет менять спортивное гражданство из-за решения Международного союза конькобежцев (ISU) отстранить российских спортсменов от соревнований под своей эгидой.

«Я не думаю, что кто-то из членов сборной России по фигурному катанию будет менять спортивное гражданство в связи со сложившейся ситуацией в мире. Такого желания, естественно, никто не высказал», – цитирует Горшкова Sport24.

Глава Федерации фигурного катания на коньках России добавил, что со стороны организации будет сделано все возможное, чтобы защитить российских фигуристов и тренеров и помочь им решить главные проблемы.