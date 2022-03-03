Пилот «Хааса» Мик Шумахер заявил, что команда планирует разорвать все отношения с российским спонсором «Уралкалием».

«Я думаю, что на данный момент совершенно ясно, что сотрудничества с «Уралкалием» больше не будет. На этой неделе мы узнаем, каковы будут последствия. Лучше всего спросить у команды», – цитирует Шумахера The Sports Rush.

Напомним, ранее «Хаас» решил убрать логотипы «Уралкалия» и отказаться от цветов российского флага на болидах в финальный день тестов «Формулы-1» в Барселоне.

Кроме того, в команде отметили, что на текущей неделе будут принимать решение по поводу взаимоотношений с «Уралкалием» в сложившейся обстановке.

Ранее один из спонсоров «Хааса» потребовал у команды разрыва контракта с «Уралкалием». Это произошло из-за ситуации в Украине.