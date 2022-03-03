Профессиональный футбольный клуб ЦСКА может не получить часть суммы за трансфер хорватского полузащитника Николы Влашича в «Вест Хэм».

Есть вероятность, что английский клуб не сможет отправить очередной транш за переход форварда из-за санкций Великобритании против России. Об этом сообщает The Guardian.

Платеж должен был быть проведен в августе. Однако Футбольная ассоциация Англии планирует, что все клубы Английской Премьер-Лиги будут следовать указаниям правительства Великобритании.

Никола Влашич ушел из ЦСКА в английский «Вест Хэм» летом 2021 года. Сумма контракта составила 25,7 млн фунтов. Это около 30 миллионов евро.

В текущем сезоне Никола Влашич вышел на поле в 14 матчах. Хорват забил один гол.