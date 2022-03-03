Команда Формулы-1 «Хаас» из США решила расстаться с российским пилотом Никитой Мазепиным из-за ситуации в Украине.

Журналист Серхио Родригес заявил, что руководство «Хааса» решило заменить Мазепина на резервного пилота Пьетро Фиттипальди. Он вместе с Миком Шумахером будет участвовать во вторых зимних тестах Формулы-1 в Бахрейне с 10 по 12 марта.

Родригес сообщил, что официальное заявление со стороны «Хааса» ожидается в ближайшее время.

Ранее появилась информация о том, что Мазепин не сможет принять участия в Гран-при Великобритании Формулы-1 и-за санкций автоспортивной ассоциации. Организация не допустила российских и белорусских гонщиков до участия в соревнованиях на территории страны из-за событий в Украине.