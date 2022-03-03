Российские лыжницы Татьяна Сорина и Юлия Ступак досрочно завершили текущий сезон. Об этом сообщила президент Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) и главный тренер национальной команды Елена Вяльбе.

«Во внутрироссийских стартах примут участие все сильнейшие спортсмены страны, за исключением двух лыжниц. Татьяна Сорина и Юлия Ступак сразу по приезду в Россию ложатся на операции«, – заявила Вяльбе в эфире телеканала «Матч ТВ».

На Олимпийских играх в Пекине Юлия Ступак завоевала золото в женской эстафете и бронзу в командном спринте. Татьяна Сорина привезла в Россию только золотую медаль в эстафете.

Всего сборная России по лыжным гонкам завоевала одиннадцать наград: четыре золотые, четыре серебряные и три бронзовые.