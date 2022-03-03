Глава Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе прокомментировала решение об отстранении российских лыжников от международных соревнований. Из-за этого россиянам пришлось досрочно завершить сезон.

Вяльбе заявила, что чувствовала бы на месте спортсменов обиду. Основной задачей человека, который занимается спортом, является представление своего вида спорта на соревнованиях.

«Сейчас это истерия. Решение было принято под большим давлением со стороны МОК. Все международные федерации выполняли рекомендации МОК, FIS – не исключение», – заявила Вяльбе «Матч ТВ».

Вяльбе рассказала, что за несколько часов до принятия решения представители FIS консультировались с МОК. Елена Валерьевна добавила, что генеральными спонсорами Международного олимпийского комитета являются представители США.